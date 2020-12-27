Metruk binadan demir çıkarırken göçük altında kalmıştı, hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dün metruk bir binaya giren genç, demirleri sökmeye çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Olayda göçük altında kalan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Benu Sen semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 274’üncü sokakta bir kişi metruk evde demirleri söküp götürmek isterken çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Devran isimli gencin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği kaydedildi.



