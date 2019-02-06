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Metruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele kapsamında valilere metruk binaların yıkılması talimatı vermesinin ardından, Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından 80 metruk bina yıkıldı.

Metruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele kapsamında valilere metruk binaların yıkılması talimatı vermesinin ardından, Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından 80 metruk bina yıkıldı. Bakan Soylu da attığı tweet ile belediye ekiplerini kutladı.
​Şehirlerdeki metruk binaların uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarının kullandığı mekanlar haline gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Soylu, katıldığı bir toplantıda da valilere, "Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir, veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. Bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir" dedi.
Bunun üzerine Kahramanmaraş Valiliği'nin koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından bu zamana kadar 80 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı.
Yıkım çalışmaları hakkında açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, binaları yıktıktan sonra görüntü kirliliği olmaması için enkazı da taşıdıklarını belirterek, "İlçemiz sınırları içerisinde bu şekilde metruk kalmış ve yanlış amaçlar için kullanılan binaları İçişleri Bakanlığımızın talimatı, Kahramanmaraş Valiliğimizin de direktifleriyle yıkıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde çevresine ve mahalle sakinlerine zarar veren bu şekilde binaların tamamını yıkma hedefimiz var. Bu minvalde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.
BAKAN SOYLU KUTLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter sayfasından belediyenin yıkım çalışmalarını alkış emojileriyle paylaşarak belediyeyi çalışmalarından dolayı kutladı.

FOTOĞRAFLI

Metruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladıMetruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladıMetruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladıMetruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladı

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