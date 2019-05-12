Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk binanın bir bölümü çöktü. Binadan kopan parçalar nedeniyle bir araç zarar gördü.

Karataş'ta Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metruk binanın bir bölümü, sabah saatlerinde çöktü. Gürültü üzerine vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri geldi. Binadan kopan parçalar bir otomobil üzerine düşerken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de bir bölümü çöken ve halen çökme riski bulunan binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Bina önünde park halinde bulunan araçlar, sahiplerine haber verilerek binanın önünden kaldırıldı. Binanın çökmesi sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

FOTOĞRAFLI



