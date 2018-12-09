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Metruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 00:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, metruk bina bir haftada iddiaya göre ikinci kez yakıldı.

Metruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiası

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, metruk bina bir haftada iddiaya göre ikinci kez yakıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Körfez Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta geçen pazar bulunan metruk binada bu akşam saatlerinde tekrar yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tekrar eden yangında, evin bir bölümü daha zarar görürken, mahalle sakinleri madde bağımlılarının yangına neden olduğunu iddia etti. Mahalle sakinlerinden biri yangın sırasında binadan 3 kişini çıktığını belirterek, "Dumanlar yükselmeye başladığında 3 kişinin hızla evden çıkıp mesire alanına kaçtığı görülmüş. Yol genişletilmesi nedeniyle ev kamulaştırılmıştı. Kimsenin kullanmadığı ev yıkılması gerekirken bu şekilde bırakıldı. Binanın çevresinde ağaçlar var ve üzerinden elektrik hatları geçiyor. Korku içinde bekliyoruz" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Metruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiasıMetruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiasıMetruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiasıMetruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiası

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