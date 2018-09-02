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Metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı.

Metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı.
Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde meydana geldi. Köyde kullanılmayan metruk eve giren Feyzullah Yılmaz ve kardeşi Beytullah Yılmaz'ın evde olduğu sırada evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Çatının altında iki kardeşi gören çevredekiler, durumu sağlık ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan iki kardeş, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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