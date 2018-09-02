Metruk binanın çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş Beytullah Yılmaz (13) ve Feyzullah Yılmaz (15) yaralandı.
Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde meydana geldi. Köyde kullanılmayan metruk eve giren Feyzullah Yılmaz ve kardeşi Beytullah Yılmaz'ın evde olduğu sırada evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Çatının altında iki kardeşi gören çevredekiler, durumu sağlık ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan iki kardeş, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti
Tehditlerin ardından Trump'a bir tepki daha
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor