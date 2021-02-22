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Metruk binaya giren şüpheli, polislere ’dayılandı’

22.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Antalya’da metruk binaya giren şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı.

Antalya’da metruk binaya giren şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı. Ekiplere "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" diyerek tehditler savuran şüpheli, ayaklarını çekmesini söyleyen bir polis memuruna da, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diyerek bağırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir şahıs, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki terkedilmiş binaya girerken görüldü. Şüpheli şahıs depo olarak kullanılan ve o sırada insanların bulunduğu yerin kapısını zorlayınca içerideki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Şüpheli şahıs polislere zorluk çıkartınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Kelepçelenen şahıs, polislere, “Benim kim olduğumu biliyor musunuz” diye tehditler savurmaya başladı. Ayaklarını çekmesini söyleyen polis memuruna dönerek, “Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi” diye bağırmaya devam eden şüpheli, uzun süre polise direndi. Ekip otosuna alınan şüpheli polislere sürekli “Dayı” diye hitap etti. Polisler, şüpheli şahsın kimlik ve genel bilgi taraması yapılması üzerine emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

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