HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metruk binaya giren şüpheli, polislere böyle 'dayılandı'

Metruk binaya giren şüpheli, polislere böyle 'dayılandı'

22.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metruk binaya giren şüpheli, polislere böyle 'dayılandı'

Antalya’da metruk binaya giren şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı. Ekiplere "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savuran şüpheli, ayaklarını çekmesini söyleyen bir polis memuruna da, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diyerek bağırdı. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir şahıs, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki terkedilmiş binaya girerken görüldü. Şüpheli şahıs depo olarak kullanılan ve o sırada insanların bulunduğu yerin kapısını zorlayınca içerideki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AW249573_02

Kısa süre içerisinde bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Şüpheli şahıs polislere zorluk çıkartınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Kelepçelenen şahıs, polislere, “Benim kim olduğumu biliyor musunuz” diye tehditler savurmaya başladı. Ayaklarını çekmesini söyleyen polis memuruna dönerek, “Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi” diye bağırmaya devam eden şüpheli, uzun süre polise direndi.

AW249573_07

Ekip otosuna alınan şüpheli polislere sürekli “Dayı” diye hitap etti. Polisler, şüpheli şahsın kimlik ve genel bilgi taraması yapılması üzerine emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Kısıtlamaya uymadılar, 62 bin 442 TL ceza yedilerKısıtlamaya uymadılar, 62 bin 442 TL ceza yediler
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Navigasyon bir mahalleyi isyan ettirdi: Canımızdan endişe ediyoruz

Mahalleyi isyan ettiren kriz: Canımızdan endişe ediyoruz

Hafta sonu kısıtlamasını umursamadılar, 62 bin lira ceza yediler

Kısıtlamaya uymadılar, 62 bin 442 TL ceza yediler

Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor (Mehmet Akif Ersoy'un evi Mısır Apartmanı nerede?)

Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

İşte Türkiye'nin en yaşlı kayaları!

İşte Türkiye'nin en yaşlı kayaları!

Pendik'te dambıllı vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Kan donduran vahşet! Eşinin başını dambılla ezdi

Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu! Şimdi paraya para demiyor

Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, paraya para demiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.