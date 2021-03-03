HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metruk binaya kumar operasyonu

Metruk binaya kumar operasyonu

03.03.2021 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metruk binaya kumar operasyonu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir metruk binada kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir metruk binada kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 22 bin 211 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzucubelen Mahallesi’nde metruk bir binada para karşılığı kumar oynayan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramalarda 3 deste iskambil kağıdı, 42 adet okey taşı ele geçirildi. Şahıslara, kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, sarhoşluktan 816 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden 5 bin 478 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 5 bin 478 lira, maske takmamaktan 2 bin 739 lira ile kapalı alanda sigara içmekten bin 20 lira olmak üzere toplamda 22 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 1 kişi ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa mesajı

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa mesajı

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

Yol boyunca takip ettiği kadının cüzdanını böyle çaldı!

'Pes' dedirten olay: Eliyle koymuş gibi buldu!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!

Sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Korkutan uyarı geldi! 'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.