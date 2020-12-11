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Metruk ev alev alev yandı

11.12.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da metruk bir evde yangın çıktı.

Elazığ’da metruk bir evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan iki katlı boş müstakil evde yangın çıktı. Yangını görenler durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümenden kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması yapmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı bildirildi.

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