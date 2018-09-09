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Metruk evde kenevir yetiştirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

Elazığ'da metruk bir evin odalarında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da metruk bir evde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Aydıncık köyü Çakıl mezrasında şüpheli bir otomobilde yaptığı aramada 900 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.İ'nin ifadesi doğrultusunda mezrada damı yıkık, metruk bir evin odalarında ekili vaziyette 435 kök Hint keneviri ile 1 kilogram esrar bulundu.

Yapılan incelemede eve dışarıdan toprak getirilerek kenevir ekildiği, dışarıdan uzatılan hortum düzeneği ile sulandığı tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri imha etti.

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Elazığ uyuşturucu

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