HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

26.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bursa’da kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
Yangın, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen dumanları gören mahalleli sokağa döküldü. Yapı malzemelerinin bulunduğu binadan yükselen alevlere itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi büyük faciayı önledi. Diğer binalara da sıçramadan yangın kontrol altına alındı. M.F.’ye ait olduğu iddia edilen binadaki yangının nasıl çıktığı konusunda jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.