"Metsamor" tehlikesine karşı tatbikat yapıldı

Ermenistan'ın Türkiye sınırında bulunan ve dünyanın en tehlikeli nükleer santralleri arasında gösterilen Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanacak olası bir afete karşı tedbirli olunması amacıyla Iğdır'da geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.

Ermenistan'da bulunan ve Iğdır'ın 8 köyüne yakın olan Metsamor'dan doğabilecek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bir tehdit anında bölgede yapılması planlanan çalışmaların uygulamalı olarak ele alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Metsamor'da yaşanan afetin ardından bu santrale yakın olan köylerden Orta Alican köyü sakinleri, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerince araçlarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde kurulan çadır kampa taşındı.

Burada ilk olarak nükleer testlerinden geçirilen afetzedeler daha sonra dekontaminasyondan geçirilip dezenfekte edildikten sonra kurulan çadır hastanelerde muayene edilip müşahede altına alındı.

Tatbikatı izleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "Yaşanması muhtemel bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların üstlenmeleri gereken rol ve sorumlulukları önceden belirlemek maksadıyla Tam Kapsamlı Iğdır Saha Tatbikatı'nın icrasını gerçekleştirdik." dedi.