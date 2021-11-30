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"Mevcut Aşılar Omicron'a Karşı Etkisiz Kalabilir"

30.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü COVID-19’a karşı mRNA aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna, mevcut aşıların Omicron mutasyonuna karşı etkisinin az olabileceği uyarısında bulundu

Corona virüsü COVID-19’a karşı mRNA aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna, mevcut aşıların Omicron mutasyonuna karşı etkisinin az olabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama finans piyasalarında kaygıların artmasına neden oldu.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada “Mevcut aşıların Omicron’a karşı etkisinin Delta’daki kadar güçlü olacağını düşünmüyorum. Henüz koruma etkisi ne kadar olacak net değil. Verileri görmek gerek. Ancak konuştuğum tüm bilimadamları sonuçların pek de iyi olmayacağını söylüyorlar”dedi.

Bancel daha önce Amerikan CNBC televizyonuna yaptığı bir değerlendirmede de aşıların etkisi konusunda daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak için en az iki hafta süreye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Moderna CEO’sunun bu açıklamaları finans piyasalarında da etkili oldu. Uluslararası borsalarda hisse senetleri, petrol ve kurlarda dalgalanmalar görüldü. ABD Başkanı Joe Biden’ın dün yaptığı ve kapanma olmayacak mesajı verdiği konuşma piyasaları bir parça rahatlatmıştı.

Uzmanlar her ne kadar mevcut aşıların Omricon’a karşı ne kadar etkili olacağının şu aşamada tam olarak bilinmediğini söyleseler de yine de aşıların hastaneye yatışları azaltacağından eminler.

Philadelphia’daki Penn Bağışıklık Enstitüsü Direktörü John Wherry de bu görüşü savunan uzmanlardan. Wherry konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “Aşılanmış olmak sizi hastaneye yatmaktan kurtaracak gibi görünüyor” dedi.

Omicron’un hızlı yayılışı ve hakkındaki belirsizlikler dünya genelinde pek çok ülkenin alarma geçmesine neden oldu. Aralarında İsrail, Japonya ve Fas’ın bulunduğu bazı ülkeler sınırlarını yabancılara yeniden kapatma kararı alırken pek çok ülke de sınırlardaki denetimleri arttırdı ve karantina uygulamalarına geri döndü.

Omicron adı verilen yeni varyant ilk olarak 24 Kasım’da Güney Afrika’da rapor edildi. Ancak şu an Belçika ve Japonya da dahil pek çok ülke mevcut vakalar arasında Omicron varyantı tespit ettiklerini açıkladı. Öte yandan Avustralya 5 kişi de Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu. Singapur’da da geçen hafta Güney Afrika seyahatinden dönen iki kişide Omicron varyantı görüldü.

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