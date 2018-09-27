“Mevcut BM yapılanması Müslümanların aleyhine işliyor”

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını ve mevcut BM yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şenol Durgun, “Mevcut BM yapılanması, genel olarak Müslüman halkların, ülkelerin aleyhine işlemektedir” dedi.

II. Dünya savaşı sonrası uluslararası alanda ortaya çıkan gelişmelerde kaybedenin genelde Müslüman coğrafyada yaşayan halklar olduğunu dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durgun, “Sayın cumhurbaşkanı, son BM Genel Kurulu’ndaki reform çağrısıyla yeni bir küresel düzen kurulması arayışlarına ivme kazandırma çalışmalarının yanı sıra, Müslüman ve mazlum halkların adaletsiz yaptırımlar, uygulamalar karşısında uluslararası alanda elini güçlendirecek bir kapı açmaya gayret ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

“ERDOĞAN, MAZLUM HALKLARIN SESİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Prof. Dr. Şenol Durgun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmayla, son yıllarda bir kez daha uluslararası alanda mazlum halkların karşılaşmış olduğu sorunlar konusunda onların sesi olduğunu göstermiş oldu. Nitekim yapılan konuşmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Suriye, Filistin, Irak ve Libya vs. gibi bölgemizi ilgilendiren sorunlar üzerinde değil, Ruanda’da gibi, Arakan gibi dünyanın farklı bölgelerinde cereyan etmiş ve eden sorunlarından da söz ederek dünya kamuoyunun dikkatine sunmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.