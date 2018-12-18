Mevlâna 745’inci vuslat yılında Maltepe’de anıldı

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a yürüdüğü 745’inci vuslat yılı nedeniyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Şeb-i Arus etkinliği gerçekleştirdi.

Maltepelilerin büyük ilgi gösterdiği anma programında,Türkiye’nin ilk ve tek kadın neyzeni Burcu Karadağ ve ünlü aranjör Serdar Ayyıldız, ‘Bi Men Maro’ (Bensiz Gitme) isimli müzikal projeleriyle aynı sahnede bir araya geldi. Karadağ ve Ayyıldız’ın Mevlâna’nın Şems’e yazdığı ‘Bi Men Maro’ isimli parçayı elektronik müzik ve neyle buluşturduğu çalışmaları, Maltepe’de hayat buldu. Eser, Farsça olarak İranlı sanatçı Reza Hemmatirad tarafından seslendirildi.

SEMA GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Müziğe nefesiyle can veren neyzen Karadağ ve Ayyıldız, tasavvuf ve Türk musikisi eserlerini, geleneksel tınılarını koruyarak yorumladı. Türk müziğinden çeşitli eserlerin ve yeni bestelerin de icra edildiği etkinlikte, dinleyiciler manevi bir yolculuğa çıktı. Eserlere çelloda Murat Süngü, kanunda Turgut Özüfler eşlik etti. Şiirlerin orijinali Farsça olarak, İranlı sanatçı Bashir Naseri tarafından seslendirildi. Tasavvuf müziği eşliğinde sahne alan semazenlerin sema gösterisi de, izleyicileri büyüledi.



