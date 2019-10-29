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Mevlana Heykeli'ne büyük saygısızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.  Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.
Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı. Etrafı çam ağaçları ile donatılarak, oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli'nin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor.
'KİMİN GİRİP, ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL'
Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Bu bölgeye yakın oturuyoruz. Geçen yıl eşimle birlikte buraya çay içmeye gelirdik. Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Burası tamamen terk edilmiş. Önceden burada güvenlik kulübesinde 7 gün 24 saat güvenlik duruyordu. Kulübe tamamen harabeye dönmüş, camları kırılmış. Buradaki heykelin altındaki tesisin de camları tamamen kırık. Kafeteryaya kilit vurulmuş. Küçük heykeller kırılmış hatta köşedekini çalmışlar. Burada Mevlana'nın çok değerli sözleri vardı, onları da götürmüşler. İçeride yataklar var, sanırım sokakta yaşayan insanlar, geceleri burada kalıyor. Çok üzücü bir durum. Buradaki mahalle sakinleri için de çok kötü; kimin girip, çıktığı belli değil. Her yerde içki şişeleri var. Buranın acilen bakıma ihtiyacı var" diye konuştu.

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