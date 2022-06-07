Mevlana İdris Zengin kimdir, neden öldü? Mevlana İdris Zengin aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin yaşamını yitirdi. Ünlü yazarın vefat haberini ise Salih Zengin duyurdu. Mevlana İdris Zengin'in ölüm sebebi de araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Mevlana İdris Zengin kimdir, neden öldü?

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Zengin, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 196 yılında dünyaya gelmiştir. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden eğitim aldıktan sonra mezun olan ismin Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar, İkindi Yazıları ve Gerçek Hayat gibi pek çok farklı dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanmıştır.

Zengin, çocuk edebiyatı alanında da kitaplar yazmıştır. Yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü elde etmiştir.

Mevlana İdris Zengin, "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli belgeselin metnini yazmış ve konsept danışmanlığını üstlenmiştir. Söz konusu belgesel TRT kanalında 2010'da yayınlandı. Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilmiş ve okurların beğenisine sunulmuştur. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları ise Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayınlanmıştır.

MEVLANA İDRİS ZENGİN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yazar kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Zengin, sonrasında hayatını kaybetti.



