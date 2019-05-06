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Mevlana Müzesi'nde ramazan yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde ramazanın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, ramazanın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi ramazanın ilk gününde Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturdu.

Ziyaretçilerden Turan Hamamcı, "Çanakkale'den geldim ve burada olmak çok güzel bir duygu. Bu tür manevi yerleri çok seviyorum. Herkesin buraları gelip görmesi gerekiyor." dedi

Turist rehberi Özay Onur da müzeyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Onur, 16 yıldır turist rehberliği yaptığını vurgulayarak, "Ramazanın ilk günü de grubumuzla buraya geldik. Ne zaman gelsem bu atmosferden çok etkileniyorum. Yıllar önce günümüze ışık tutmuş Hazreti Mevlana'nın yolu sevgi ve kardeşlik yoludur. Ülkemizin şu an buna çok ihtiyacı var. Ramazanın ilk gününde de burada ciddi bir yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

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Konya Mevlana Müzesi ramazan ayı yoğunluk Ziyaretçi

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