Mevlana Müzesi'ne ziyaretçi akını

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Müzeyi bugün saat 15.00'e kadar yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilirken, akşam bu sayının artması bekleniyor.

Mevlana'nın türbesinin de bulunduğu müzeye, bayramın 3'üncü gününde yerli- yabancı turistler akın etti. Müzeyi bugün saat 15.00'e kadar yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilirken, akşam bu sayının artması beklendiği kaydedildi. Müzeyi, özel günler dışında, hafta içi 5- 8 bin, hafta sonu ise 8- 12 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana'ya, bu yılın ilk 6 ayında, yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi geldi.

Müzeye gelenler, Mevlana'nın sandukası başında dua edip, sergilenen eserleri inceliyor, derviş odalarını ziyaret ediyor. Kayseri'den ailesiyle birlikte Mevlana Müzesi'ni ziyarete geldiklerini belirten Ahmet Yılmaz, ''Bayram tatilini fırsat bilip, Konya'ya gelerek, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettik. Burası çok güzel bir yer. Çok kalabalık'' diye konuştu.

Eskişehir'den bayram ziyareti için Konya'ya geldiğini kaydeden Nevin Acar ise ''Bayram nedeniyle akrabalarımıza gelmiştik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek istedik. Dua ettik" dedi.