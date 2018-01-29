Mevlana'nın hayatı dizi oluyor

Ölümünün üstünden yedi asır geçmesine rağmen, felsefesi ve söylemleri unutulmayan Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlana’nın hayatını dizi yapacak FOX Türkiye, projenin ön hazırlığı için 20 milyon lira bütçe için Amerika’dan onay aldı.

Ali Eyüboğlu’nun köşesine taşıdığı habere göre büyük paralar harcanarak çekilecek bu dizi, sadece Türkiye’de yayınlamak için değil, dünyaya satmak amacıyla çekilecek.

Ancak şimdilik dizinin yapım şirketi belli değil. ‘Rumi’ adını taşıyacak diziyi çekebilecek yapım şirketleri listesindeki adaylar üç indirilmiş durumda. Bunlardan ikisi Türkiye’de dönem dizisi konusunda ünlü iki firma. Birinin halen devam eden iki dönem dizisi var ekranda, diğeri Türkiye’de “Tarihi dizi” denince akıllara ilk gelen, ama şimdilerde öyle bir proje çekmeyen bir yapımcı, üçüncü yapımcı da onlar kadar ünlü…

Mevlana’nın 12 yaşında Moğol istilasından sonra Anadolu’ya kaçışıyla başlayacak dizi, insanlık tarihinin unutulmaz isminin Şems’le tanışmasının beşinci yılına kadar sürecek. Dizinin ilk iki bölümünü çekmesi için düşünülen isimse İngiliz senaryo yazarı ve yönetmen Guy Ritchie.