Mevlânâ Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’nda dereceye giren eserin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevî dünyasını zenginleştirip onlara Mevlana’yı tanıtmak maksadıyla 2011 yılından bu yana düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın kazananları törenle ödüllerini aldı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Sudan, Bosna Herkes, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi ülkelerden Bursa’ya gelen yabancı misafirler ile dereceye giren eser sahipleri katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmaya Türkiye’nin 75 vilâyetinden toplam 533 eser başvuru yaptığını dile getirdi. Mevlânâ’nın dünyaya yayılan felsefesini gençlere aşılamak amacıyla bu yıl yarışmanın konusunu serbest olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak kültürel etkinliklere çok önem veriyoruz. Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın bu yıl 9’uncusunu düzenledik. 19 yıldır da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 12 yıldır düzenlediğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması ile de gençlerimize kendilerini kanıtlamaları için fırsat sunuyoruz. Yarışmalarımız uluslararası bir nitelik kazandı. Suya atılan taşın yapmış olduğu dalga etkisi gibi yarışmalarımız dalga dalga bütün Türkiye’ye, hatta dünyanın birçok ülkesine yayılıyor. Bu bizlere bu topraklardan kurularak üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin vermiş olduğu bir misyon. Bu misyonu bugün de sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Yapmış olduğumuz faaliyetler Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katıyor” dedi.

Başkan Dündar, Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması’na her yıl iştirâkin daha arttığını ifade ederek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mevlânâ Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle düzenlediğimiz yarışmamızı, ilk olarak Osmangazi ilçesindeki liseler arasında gerçekleştirdik. Daha sonra Bursa geneline yaydık. Millî Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle de birlikte yarışmamızı Türkiye geneline taşıdık. Bu yılki yarışmaya ilgi büyük oldu. Jüri üyelerimiz 533 eser arasında seçim yapmakta zorlandı. Dereceye giren eserlerin yanı sıra jüri üyelerimizin belirlediği 33 eseri, kitap haline getirdik. Osmangazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz yarışmaları ve kültürel etkinlikleri kitap hâline getiriyoruz. 160’a yakın basılı eserimiz var. Bu rakamlar Osmangazi Belediyesi’nin edebiyata verdiği değeri gösteriyor” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyelerinin emeğinin çok büyük olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Yarışmadaki en önemli paydaşlarımız tabiî ki jüri üyelerimiz. Vermiş oldukları desteklerden dolayı jüri üyelerimiz Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar’a çok teşekkür ediyorum. Ben yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Bu yarışma öğrencilerimizin duygularını kağıda dökerek kendilerini ifade edebildikleri bir zemin. Gençlerimizin kendi kabiliyetlerini sınaması açısından bu yarışma bir fırsat. Çok değerli jüri üyeleri tarafından yazdıkları şiirler değerlendirmeye tâbi tutuluyor. Ödül kazanmak şart değil. Önemli olan gençlerimiz şiir yazabildiğini fark edip, bu yeteneğini daha da geliştirebilmesini sağlamak. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

Birincilik Sakarya’nın

Başkan Dündar, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren eser sahiplerini açıkladı. Yarışmada birincilik ödülünü Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nden Nisa Nur Tetik isimli öğrenci kazandı. Yarışmada ikincilik ödülü Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Sude Deveci’nin olurken, üçüncülük ödülü ise Muğla Kanûnî Sultan Süleyman Anadolu Lisesi’nden Yağmur Şahin’e verildi. Yarışmada mansiyon ödülü kazanan isimler ise, Zonguldak İbrahim Süheyla İzmir Fen Lisesi’nden Muhammet Furkan Davulcu, Bursa Ali Karasu Anadolu Lisesi’nden Esra Yayla ve Rize Sosyal Bilimler Lisesi’nden Emirak Uzun oldu.

Mevlânâ Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Altay ve yarışmanın jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Karaca da yaptıkları konuşmalarda liselilerin Hazreti Mevlânâ’yı ve düşüncelerini bilmesi, şiir yazmasını sevmesi ve bu alanda kendi kabiliyetlerini keşfetmesi adına önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren eserlerin sahipleri, şiirlerini tek tek okuduktan sonra ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol mensuplarının elinden aldı.

