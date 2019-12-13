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Mevlana’da ‘dönüşüm’ hız kesmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.Mevlânâ - Ulus Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmiyor.

Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Mevlânâ - Ulus Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmiyor. Kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları kapsamında Yıldırım Belediyesi’nin ‘gönüllü dönüşüm’ anlayışı kapsamında hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler neticesinde, takas yönetimiyle belediye mülkiyetine geçen, sağlıksız yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor. Görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanan 70 binanın 15 yıkılırken, hak sahiplerine ise Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa ettiği Hüma Hatun Evleri’nden güvenli modern konutlar verildi.
İlçedeki plansız ve çarpık yapılaşmanın geçmişinin çok öncelere dayandığını ve sorunun yıllardır artarak devam ettiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaklaşık 50 yıllık bir meselesi çözüme kavuşturmak bir süreç ve enerji gerektiriyor. Biz bu süreci sağlıklı yürütecek, birikim ve enerjiye sahibiz. Bunu yaparken de hem sağlıklı yapılaşmayı hem de insanlarımızın rızasını gözetiyoruz. Dolayısı ile ince eleyip sık dokuyoruz. Mevcut yapıların yıpranmış olduğu, şehirle bütünleşme problemleri, bölge ekonomisinin zayıflığı, sosyal alanların, ulaşımın ve otopark sorunu tespit edilerek mevcut problemleri kentsel dönüşüm ile çözüme kavuşturacağız. Hemşehrilerimizin tüm beklentilerine cevap verecek şekilde insan ve doğa arasındaki dengeyi unutmadan, geçmişimizin izleri olan kültürler değerlerimizi koruyan, şehri olduğu kadar, hayatı da dönüştüren, meselelerini çözüme kavuşturmuş ideal şehir oluşturuyoruz” diye konuştu.
Bölgede gerçekleştirilen dönüşümün ihtiyaç değil zarûret olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Herkesin fedakârlık göstermesi gerektiği kentsel dönüşüm, insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için yapılması gereken bir mecburiyettir. İnsanlarımızın ideal şehircilik anlayışına uygun modern ve güvenli binalarda yaşamalarını sağlayacağız. Mevlana Ulus bölgemizde özellikle açılacak dikey ve yatay yol çalışmalarımız devam ediyor. Önemli mesafeler kaydettik. Bu yollar tamamlandığında ise bölgenin kaderi tam anlamıyla değişecek. Bu gün çöküntü bölgesi olarak tabir edilen mahallerimiz, Yıldırım’ın marka değeri en yüksek, en fazla tercih edilen yerlerinden birisine dönüşecek. Öncelikli hedefimiz hak sahiplerinin mağdur olmaması. İnsanlarımız hem belediyemiz ortak akıl ile çalışmaları yürütüyoruz. Bu süreçte sabır ve fedakârlık önemli. Ancak sonuçta hem şehir hem de insanlarımız kazanacak” ifadelerini kullandı.

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