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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Karaman'da, etkinlikler kapsamında temsili uğurlama töreni gerçekleştirildi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda, Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Grubu gösteri sundu.

Konya Ramazan Danış Tiyatrosu sanatçıları, Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göç etmesini canlandırdı.

Törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Karaman Konya Mevlana

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