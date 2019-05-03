Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 791'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü ile Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaman'dan başlayan, beş gün süren yolculuğun ardından Konya'ya ulaşan kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlendi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyet, Mevlana Meydanı'nda, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın hem Konya hem de bütün insanlık için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Bugünkü Konya'nın temelinin Hazreti Mevlana'ya ve öğretilerine dayandığını belirten Toprak, "Bize bıraktığı öğretilerle, hoşgörü, merhamet, sevgi, barış ve dostlukla sadece Türkiye'de değil, dünyada da önder olarak kabul edilen Hazreti Mevlana'nın ilimize teşriflerini kutluyoruz. Bugün dahi okuduğumuzda etkilendiğimiz, kendimize yön belirlememize yardımcı olan, beyitleriyle, öğretileriyle, Hazreti Mevlana bize önderlik etmeye devam ediyor." diye konuştu.