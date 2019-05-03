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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 791. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana ve ailesinin 791 yıl önce Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak: "Bugün dahi okuduğumuzda etkilendiğimiz, kendimize yön belirlememize yardımcı olan, beyitleriyle, öğretileriyle, Hazreti Mevlana bize önderlik etmeye devam ediyor" - Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: "Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin teşrifleriyle nice hak dostunu bağrına basmış, daha büyük önem kazanmıştır'

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 791'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen 4. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü ile Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaman'dan başlayan, beş gün süren yolculuğun ardından Konya'ya ulaşan kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlendi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ve beraberindeki heyet, Mevlana Meydanı'nda, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın hem Konya hem de bütün insanlık için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Bugünkü Konya'nın temelinin Hazreti Mevlana'ya ve öğretilerine dayandığını belirten Toprak, "Bize bıraktığı öğretilerle, hoşgörü, merhamet, sevgi, barış ve dostlukla sadece Türkiye'de değil, dünyada da önder olarak kabul edilen Hazreti Mevlana'nın ilimize teşriflerini kutluyoruz. Bugün dahi okuduğumuzda etkilendiğimiz, kendimize yön belirlememize yardımcı olan, beyitleriyle, öğretileriyle, Hazreti Mevlana bize önderlik etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın, Mevlana ve ailesinin gelmesiyle ilim, sevgi ve hoşgörünün merkezi bir şehir haline dönüştüğünü söyledi.

Konya'nın sekiz asır önce Hazreti Mevlana ve ailesini kucakladığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Selçuklu döneminden Horasan'dan Endülüs'e uzanan, geniş İslam coğrafyasının en kıymetli ilim, felsefe ve sanat merkezlerinden biri olan Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin teşrifleriyle nice hak dostunu bağrına basmış ve daha büyük önem kazanmıştır. Düşünce ve eserleriyle Anadolu’ya sevgi, barış ve kardeşliği getiren hak aşığı büyük düşünür Mevlana'nın şehrimize gelişini 791 yıl sonra yeniden yaşatacağız. Bu kapsamda mayıs ayı boyunca bir dizi sanatsal ve kültürel etkinlik düzenlemekteyiz. Bu sene ilk defa Hazreti Mevlana'nın yolculuğunu temsilen 'Teşrif-i Konya' temasıyla İstanbul'dan Konya'ya Rumi treni organize edildi. Konyamızda bu kapsamda Sufi Sinema Günleri, sokakta geleneksel sanatın icra edildiği programlar, Şehr-i Teşrif Tiyatrosu ve Trıo Joubran konseri düzenlenmektedir. Aynı zamanda TRT Radyo Günleri programı da yine bu tarihlerde Konya'da yapılmaktadır."

Konuşmaların ardından Mevlana'nın torunu Bayru, Toprak ile Altay'a Türk bayrağı takdim etti. Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbank' duası yapıldı.

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