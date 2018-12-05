Mevlana'yı anma töreni 'Şeb-i Arus' tescillendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şeb-i Arus törenlerinin Konya dışında kutlanmasının ardından marka tescili yaptırmak için harekete geçti. Yapılan girişimler sonucu 'Şeb-i Arus' törenlerinin marke tescili yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, anma törenlerinin 1937 yılında başladığını hatırlarak, şunları söyledi:

''1950’li yıllardan itibaren çeşitlenen Mevlana’yı anma törenleri, zaman içinde kurumsallaşmış, Konya’da Kültür Bakanlığı, Valilik, Konya Belediye Başkanlığı, üniversiteler ve diğer resmi ve özel kurumların ve vakıfların katkısı ile bugüne ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihinin en köklü kültür-sanat ekinliği olan Mevlana’yı anma törenleri, ilk başladığı günden önce de Mevlevîler arasında Hazret-i Mevlâna’nın vefat gününü anlatmak üzere Şeb-i Arus olarak bilinmektedir. Hatta ‘Şeb-i Arus’ ibaresi, manevi dünyamızın diğer uluları için de kullanılan bir tabir olmasına rağmen; tıpkı mesnevi deyince Mevlana’nın Mesnevisi’nin, Mevlana deyince sadece Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin’in hatırlandığı gibi artık sadece Hazret-i Mevlana’nın vefat gününü anlatmak üzere kullanılır olmuştur.'

'Şeb-i Arus' ibaresinin sadece 17 Aralık’ı ve Mevlana'yı anma törenlerini ifade etmesine yönelik marka tescili için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yarar, ''Başvuruya ilişkin hukuki süreç tamamlanarak 'Şeb-i Arus Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm Müdürlüğü adına marka tescili yapılmıştır. Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir'' dedi.