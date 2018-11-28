HABER

Mevlana'yı anma törenlerinin sloganı; 'Selam Vakti'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında 'Hz.

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında 'Hz. Mevlana'nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' düzenlenecek. 7 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde camilerde 'Selam Vakti' üzerine hutbeler okutulacak.
Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle 7- 17 Aralık tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru katıldı.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şeb-i Arus törenlerinin bu yıl çok çeşitli etkinliklerle hayat bulacağını söyledi. Toprak, ''Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Hz. Mevlana’nın biz idarecilere de büyük ders olacak önerileri vardır. Ne diyor ‘Verdiğiniz kararlarda Hakk'ın söylediklerini göz ardı etmeyin. Adaletle hükmedin' diyor. Bunlar yöneticiliğin en ince noktaları. Adaletle hükmetmediğiniz zaman, herhangi bir yer de başarılı olma imkanınız yok. Toplumu yönlendirme, önderlik etme, onların gözünde inandırıcı olma imkanımız yok. Hz. Mevlana 7,5 asır önce adalete vurgu yaparak bunun önemini getirmiştir” diye konuştu.
Bu yıl ki törenlerin sloganının 'Selam Vakti' olduğunu söyleyen Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, ''Anma törenlerinde 3 bin 766 program gerçekleştirilecek. Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, Diyanet İşler Başkanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda anma törenlerinin başladığı 7 Aralık’ta tüm Türkiye’deki camiler de cuma hutbesinde ‘Selam Vakti’ vurgulanacak” dedi.

FOTOĞRAFLI

Mevlana'yı anma törenlerinin sloganı; 'Selam Vakti'Mevlana'yı anma törenlerinin sloganı; 'Selam Vakti'Mevlana'yı anma törenlerinin sloganı; 'Selam Vakti'

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastıÖğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (3)Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

50 köylü komşuyla 'yasak aşk' yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladı!

Yasak aşk iddiası köyü karıştırdı! 50 kişi evi basıp...

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.