Mevlevi sikkeleri dünyanın dört bir yanından talep görüyor

“En az 3 günümüzü alıyor”

Mevlevi sikkesinin nasıl yapıldığını anlatan Fatmagül Girgiç, “Biz artık yünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Koyunumuzdan aldıktan sonra kırpılan yünler temizlenip, yıkanıp, taranıp benim atölyeme geliyor. Atölyeme geldikten sonra bunları biz seriyoruz. Sonra suyla onları terbiye ediyoruz, ıslatıyoruz. Islattıktan sonra yoğurma dediğimiz işleme getiriyoruz. Yoğurmadan sonra pişirme dediğimiz işlem, yani yoğurmanın ikinci kademesi, artık yünler, kıllar sıkılaşmaya, birbirine tutunmaya başlıyor. Bunları bir araya getirip suyla sıkılaştırıyoruz. En az 2 saatlik bir yoğurmanın ardından kalıplama işlemimiz başlıyor. En son o da bittikten sonra, özel şeklini aldıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Bu yaklaşık en az 3 günümüzü alıyor. Ön aşamasını hiç saymıyorum; yani yünün taranması, toplanması, gelmesi değil, sadece hazır olup gelip başladığım andan satışa sunulması 3 gün sürüyor” şeklinde konuştu.

“Dünyanın her yerine satış yapıyoruz“

Hazreti Mevlana’yı görmeye, Mesnevi’yi tanımaya Konya’ya gelen ve onu benimseyen çok kişi olduğunu ifade eden Girgiç, “Onlar da giderken taşıyabilecekleri ya da kullanabilecekleri objeleri götürüyorlar. Bu yüzden artık, eskiden sadece giyim amaçlı yapılan obje şimdi hediyelik sektöre de dönüştü. Talepler çok güzel, gerek yurt içinden gerek yurt dışından, evinde onu buranın bir hatırası olarak taşımak isteyenler, götürmek isteyenlerin haricinde hala Mevlevilik çok tutuluyor. O yüzden dervişlerimize de yeni sikkelerimizi yapıyoruz, veriyoruz. Onun haricinde boy boy, en ufağından, 2 santiminden orijinal boyutuna kadar tüm boyu yapmaktayım. Ramazan ayı sonunda bayrama yakın ziyaretçilerimiz gelmeye başlar. O zaman satışlarımız biraz artıyor. Ama yılın 12 ayı biz destarlarımızın her boyunu dünyanın her yerine satışta bulunuyoruz” şeklinde konuştu.