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Mevlid-i Nebi Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 23:03 | Son Güncelleme

Kayseri'deki etkinlikler kapsamında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in katılımıyla "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, ilahi dinletisinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, ailelerin evlatlarını hayata Hazreti Peygamber'in yaşamını öğreterek hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Peygamberlerin çocuklarıyla ya da çevrelerindeki gençlerle olan diyaloglarının günümüzde insanlığa rehberlik edecek örneklerle dolu olduğunu aktaran İşleyen, "Bizim cennette Peygamber Efendimizle bir ve beraber olmak gibi bir arzumuz, bir temennimiz var. Bu güzel bir temenni. O temenninin içerisini Peygamberimizin sünnetine sarılmakla, ahlakını hayatımız yapmakla, onun gibi mütevazı, cömert, alçak gönüllü, iyi komşu, iyi evlat olarak doldurabiliriz. Kıymetli anne babalar Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin çocuklarıyla olan ilişkileri anlatılır. Bunlar hepinize örnek olmadır." dedi.

Günümüzde şefkatten uzak gençlerin var olduğunu ve bunların bir çoğunun sahte sevgi ifadelerine kanarak kötü yola sürüklendiğini ifade eden Burhan İşleyen, şunları kaydetti:

"Merhametsiz, şefkatsiz kalan çocuk, sahte de olsa duyduğu ilk sevgi ifadesine giderek kötü yola sürüklenebiliyor. Belli bir amacı olmaksızın, hedefsiz, kendisini bırakmış, nereye gideceğini bilmeyen gençlerimiz var. Bize düşen, o gençlerin ellerinden tutup Peygamber Efendimizle tanıştırmak. Gençler önümüzde Yusuf Peygamber gibi güzel bir örnek var. Hazreti Yusuf, edep timsali bir gençti. Gençler, hayatınızda kötülükle anılacak bir görüntü vermeyin. Siz sokakta yürüyünce 'haya, edep, namus, ahlak yürüyor desinler', işte o zaman sizi siz yapan değerleri merak ettiği için çevrenizdekilerin sizin gibi olmaya heves ettiklerini göreceksiniz."

Konferansa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Müftüsü Şahin Güven, belediye başkanları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen Keyseri Mevlid-i Nebi Haftası

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