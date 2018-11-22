Mevlid-i Nebi Haftası

Batman Valisi Hulusi Şahin de doğrudan yana olunduğunda toplumun olumlu anlamda değişeceğini belirtti.

Dünyada yapılan işlerin hasadının ahirette yapılacağının unutulmaması gerektiğini anlatan Vali Şahin, şunları dile getirdi:

"Hepimize bir rol verilmiş ayrıca başka rollerimiz de var. Evde babayız, eşiz ve komşuyuz. Hepsinde de bu role göre Peygamberimiz nasıldı, nasıl bir örnekti diyerek, ona uymaya çalışalım. Ne kadar bu yolda iyi yürürsek o kadar iyi insan oluruz. Bu sadece Müslümanlığın değil insanlığın da gereği."

İl Müftüsü Turgut Erhan ise Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Erhan, "Resulullahın sünneti Kur'an'ın hayata aktarılış biçimidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar da Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değinerek, haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

