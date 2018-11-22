HABER

Mevlid-i Nebi Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

Batman İl Müftülüğü tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla program düzenlendi - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu." dedi.

Batman'da İl Müftülüğünce, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğünde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Malkoç, tarih boyunca fitne çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya çalışanları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde yetişen din adamlarının, fitne çıkarmaya çalışanlara engel olarak, vatandaşa Kur-an'ı Kerim ve Hz. Peygamberin yolunu gösterdiğini belirten Malkoç, "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu gibi Diyanet teşkilatı yok." dedi.

Malkoç, "Bugün gerçek anlamda Müslümanların ibadetlerini rahat yapabilecekleri, çocuklarına dinlerini öğretebilecekleri güzel ortamlar doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 100 binin üzerinde görevlisi var. Çok şükür Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı okullarda seçmeli ders. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz." şeklinde konuştu.

Batman Valisi Hulusi Şahin de doğrudan yana olunduğunda toplumun olumlu anlamda değişeceğini belirtti.

Dünyada yapılan işlerin hasadının ahirette yapılacağının unutulmaması gerektiğini anlatan Vali Şahin, şunları dile getirdi:

"Hepimize bir rol verilmiş ayrıca başka rollerimiz de var. Evde babayız, eşiz ve komşuyuz. Hepsinde de bu role göre Peygamberimiz nasıldı, nasıl bir örnekti diyerek, ona uymaya çalışalım. Ne kadar bu yolda iyi yürürsek o kadar iyi insan oluruz. Bu sadece Müslümanlığın değil insanlığın da gereği."

İl Müftüsü Turgut Erhan ise Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Erhan, "Resulullahın sünneti Kur'an'ın hayata aktarılış biçimidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar da Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değinerek, haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERDünyanın en garip evcil hayvanlarıDünyanın en garip evcil hayvanları
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulaSüper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula
Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğizBaşkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Mevlid-i Nebi

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı pompalı dehşeti! Evden çıkmaya bile zamanı olmadı

Gece yarısı pompalı dehşeti! Evden çıkmaya bile zamanı olmadı

Cübbeli Ahmet sevenlerine seslendi: Bana dua edin

Cübbeli Ahmet sevenlerine seslendi: Bana dua edin

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.