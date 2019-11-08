Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için "Peygamberimiz ve Aile" konusunu belirlediklerini belirterek, "Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, anne-baba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, anne-baba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi'nin Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu söyledi.

Mevlidin Hazreti Peygamber'in şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık geleceğini ifade ettiğini belirten Erbaş, cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin ve hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönemin, son peygamberin gelişi ve mücadelesiyle, ilmin ve adaletin aydınlığında asrısaadete dönüştüğünü anlattı.

Cahiliye karanlığında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlığın, Hzç. Muhammed'in peşinden giderek imanın gücü ve ahlakın güzelliğiyle dünya tarihinin en nadide şahsiyetlerini yetiştirdiğini, en mükemmel medeniyetini inşa ettiğini dile getiren Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, her sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için 'Peygamberimiz ve Aile' konusunu belirledik." diye konuştu.