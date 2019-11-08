İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor." dedi. Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda, Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın adeta avuçlarda kor bir ateş tutmak kadar zor olduğu bir dönemden geçildiğini ifade etti. Umut ışıklarının cılızlaştığı, zulmün alevinin göğe yükseldiği, cehaletin dört bir yanı kuşattığı bugünlerde İslam alemini felaha erdirecek kurtuluş yolunun Allah'ın kitabı Kuran ve onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü'nün rehberliği olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Onun getirdiği din, adalet dinidir, merhamet, nezaket dinidir. Onun getirdiği din, selam dinidir, barış, uhuvvet dinidir. Kız çocuklarının diri diri toprağa verildiği bir cahiliye toplumundan tüm insanlığa örnek olan asrısaadeti inşa eden İslam'dır. Bu şerefe nail olmayanların hala kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini görüyoruz. Sömürü düzenini adaletle, hakkaniyetle değiştiren yine İslam'dır. İnsanı esfel-i safilinden eşref-i mahlukata yani yaratılmışların en şereflisine yücelten yine din-i mübin olan İslam'dır. Dünya saadetinin de ahirette kurtuluş yolu da İslam'dadır. Dinimiz İslam ve Peygamberimiz tüm dünyada barış ve güveni, eman ve huzuru, saadet ve selameti inşa için gönderilmiştir. Bizler de işte bu yüce dinin mensubu ve o kutlu Peygamberin ümmeti olarak aynı amaçlar için çalışmakla mükellefiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her insanın canının, inancının, neslinin, malının ve haysiyetinin emniyette olduğu hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ortamda yaşamak istediğini, güvenin insanca bir hayat sürdürebilmenin temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. Toplumun temeli olan ailenin, güven üzerine bina edildiği gibi büsbütün toplumun da güven üzerine kurulduğunu ve varlığını sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güven duygusunun zedelenmesi ise toplumu ayakta tutan bu temeli sarsar. Güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı bizlere öğreten de yine Allah'ın Resulü'dür. Allah'ü Teala mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz'in bizler için en güzel örnek olduğunu belirtiyor. Onun hayatı sadece biz ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel örnektir. Resul-ü Ekrem'in ahlakı, tavsiyeleri ve sünnet-i seniyyesi, Müslümanlar için dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır. Risaletinden çok önce 'Muhammed-ül Emin' olarak anılan, ömrünün sonuna dek El-Emin olarak kalan bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız. Resul-ü Ekrem öyle bir insandır ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlüğünü ve güvenilirliğini teslim etmek zorunda kalmıştır. Onun Medine'de inşa ettiği toplum modeli, Müslümanlarla beraber farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor."

- "Güzel ahlakıyla bütün insanlığa rehber olmuştu" Erdoğan, Hazreti Muhammed'in sevginin, tebessümün, şefkatin, merhametin peygamberi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Sadece çöle dönmüş kalplere değil, bütün kainata rahmet olarak gönderilen bir insan-ı kamildi. O çocukların peygamberiydi. Topluma yük görülen kadınların peygamberiydi. Köle pazarında meta gibi alınıp satılan mazlumların peygamberiydi. Yine o yetimlerin, öksüzlerin, en çok da kimsesizlerin peygamberiydi. Yolda bir garip görse durur, selam verir, hal ve hatırını sorar ve yolda giderken eğer şöyle bir hayvan dahi görüyorsa eğer ölmüşse herkes onun leşinden, kokusunda kaçınırken o farklı bir şeyini arar, 'Ah dişleri ne kadar da güzelmiş.' derdi. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz ama maalesef bizim Peygamberimiz'e hakaret edenler, bu incelikleri anlayamaz. Bir köşede ağlayan bir çocuk görürse yanına gidip gözyaşlarını silerdi. Cömertlik, tevazu, muhabbet, uhuvvet, cesaret, vefa gibi insanın özüne ait bütün iyi hasletler onda birleşmiş, ondan neşet etmişti.

Güzel ahlakıyla bütün insanlığa rehber olmuş, dürüstlüğüyle yol göstermişti. Haklının değil güçlünün üstün olduğu bir çağda her türlü asabiyeti, taassubu, ırkçılığı ayaklarının altına almıştı. Tüm insanlığı Kuran ve sünnet bağıyla birbirine bağlamış, kalpleri kaynaştırmıştı. Zengini fakirin hamisi, siyah tenliyi beyazın kader ortağı yapmıştı. Komşuyu komşuya akraba kadar yakın kılmıştı. Emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla, edep ve hayasıyla insanlığa yepyeni bir dünyanın ve hayatın kapılarını açmıştı. Taş kesilmiş yürekleri yumuşatmış, taşlaşmış kalpleri merhamet ateşiyle eritmişti. Öyle ki onu öldürmek için gelenler, onda dirildiler. Onu inkar edenler, onda hayat buldular. Onu hor, hakir görenler, ondan insanlığı öğrendiler. Ona husumet besleyenler, onun en yakın dostu oldular. Rabb'im bizi Resul-ü Kibriya Efendimiz'in kutlu, mübarek, aydınlık yolundan ayırmasın. Dünyayı nura boğan bu güzel doğumun seneidevriyesine erişmeyi bir kez daha bizler bahşettiği için Rabb'ime hamd-ü senalar ediyorum."

Erdoğan, sevginin, rahmetin, merhametin, yoksulların, yolda kalmışların, mazlumların, gençlerin, çocukların peygamberi olan Hazreti Muhammed'i kemal-i edeple yad ettiğini, milletin ve tüm ümmetin Mevlid Kandili'ni gönülden tebrik ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret." dizeleriyle sözlerini tamamladı. - Notlar Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tablo hediye etti. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. (Bitti)

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