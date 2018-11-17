Mevlid-i Nebi Haftası açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnanıyorum ki biz bu çağın gençlerine Hz. Peygamber gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Eğer bugün gençliğin heyecanıyla İslam’ın hakikatleri buluşursa dünya güzelleşecektir. İşte bu gayeye matuf olarak, Mevlid-i Nebi haftasında Peygamberimiz ve gençlik konusunu etraflıca ele alacağız." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle başladı.

Erbaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişiyle, cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumun; ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüştüğünü söyledi.

Hz. Muhammed'in dünyaya gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafının ve inkılabının yaşandığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Mevlid-i Nebi'yi anmak, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır.

Rabbimiz onu bizlere, 'hakkımızda şahitlik edecek' ve 'doğru yol üzere gönderilmiş bir elçi', 'müjdeleyici ve uyarıcı' olarak tanıtmaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre, Peygamber Efendimiz, 'Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için en güzel örnektir.' Onun sünneti, Kur’an’ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin sünnetini göz ardı ederek İslam’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir."