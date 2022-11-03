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Mevlid-i Nebi Haftası coşkuyla kutlandı

03.11.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından tertip edilen program dahilinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ali Aktaş, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımı ile Çoruh Kültür Merkezinde gerçekleşen kutlama programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Mevlid-i Nebi Haftası coşkuyla kutlandı

2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından tertip edilen program dahilinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ali Aktaş, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımı ile Çoruh Kültür Merkezinde gerçekleşen kutlama programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu, tiyatro ve oratoryo gösterilerini sergiledi.
Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, programı teşrif eden davetlilere ve öğrencilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında İmam Hatip Liselerine ayrı bir parantez açarak İmam Hatip Lisesi ve Ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde ön plana çıkmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu dile getirdi. Hazırlamış oldukları Mevlidi Nebi Haftası Kutlama Programı için de kendilerine ayrıca teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney konuşmasının devamında “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas), insanları bir taraftan İslam’a davet ederken bir taraftan Allah Teâlâ’nın gönderdiği diğer peygamberler gibi hakka, iyiliğe ve erdemli olmaya çağırmıştır. Rabbimiz bu yolda peygamberimizden daima sabırlı, alçakgönüllü olmasını; insanlara şefkat ve merhametle muamele etmesini ve kolaylaştırıcı olmasını emretmiştir. Efendimiz de vahyin rehberliğinde kadın-erkek, genç-yaşlı demeden toplumun her kesimine İslam’ın mesajlarını, emir ve yasaklarını, haram ve helallerini, iyilik ve güzelliklerini anlatmış; Kur’an-ı Kerim’i yaşanan bir hayata dönüştürerek müminlere en güzel şekilde rehber olmuştur.

Güzel ahlakıyla gönülleri fetheden sevgili peygamberimiz hepimize kuşkusuz en güzel yol olan İslam yolunu açmıştır. Biz de onun açmış olduğu bu kutlu yolda bir anne, bir baba, bir öğretmen veya bir öğrenci olarak Hz. Muhammed (sas)’in hayatını kendi hayatımıza ilke edinebilir; onu kendimize örnek alabilirsek ne mutlu bize. İşte o zaman hem toplum içinde erdemli bir şahsiyeti hem de dünyevi işlerimizde başarılı bir kimliği simgeleriz. Dualarımız ve temennimiz öğrencilerimize efendimizin güzel ahlakını anlatmakla birlikte onun güzel ahlakını yaşayarak örnek teşkil etmek, onların temiz yüzlerine ve yüreklerine bu tesiri işlemek ve toplumumuza güzel insanlar armağan etmektir.” dedi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu Mevlid-i Nebi Haftası Kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Mevlid-i Nebi Haftası

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