DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman'da, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" başlıklı konferans düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, peygamberin hayatının iyi şekilde anlaşılması sayesinde insanlar arasında kardeşliğin tesis edilebileceğini söyledi.

Peygamberin hayatının her yönüyle anlaşılmasının önemli olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, bir yetim olarak dünyaya gelen Hz. Muhammed'in, hayatı boyunca kendisi için değil, ümmeti için sürekli hassasiyet ve hayatının her alanında aile kavramının en zirvesini sergilediğini ifade etti.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün insanlığın yaşadığı bütün buhran ve sıkıntıların çözümünde, hayatıyla çözüm olan bir peygamber. Bizim en büyük mesuliyetimiz ve mecburiyetimiz, ümmet olarak O'nu en güzel şekilde anlamaktır. Ailedeki ihmal, bütün bir topluma sirayet eder. Çok büyük ağır maliyetler getirir. Bir evladın yitirilmesi; bir geleceğin, ömür boyu değil kıyamete kadar sadaka-i cariye olacak, hayırla anılmamıza vesile olacak bir büyük zenginliğin yok olması ve kaybedilmesi demektir. Huzuru ailede bulamayanın hiçbir yerde bulması mümkün değildir. Bugün karşılaştığımız ne kadar buhran ve sorun varsa sünnetin ihmal edilmesindendir."