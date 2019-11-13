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Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Batman'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman'da, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" başlıklı konferans düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, peygamberin hayatının iyi şekilde anlaşılması sayesinde insanlar arasında kardeşliğin tesis edilebileceğini söyledi.

Peygamberin hayatının her yönüyle anlaşılmasının önemli olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, bir yetim olarak dünyaya gelen Hz. Muhammed'in, hayatı boyunca kendisi için değil, ümmeti için sürekli hassasiyet ve hayatının her alanında aile kavramının en zirvesini sergilediğini ifade etti.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün insanlığın yaşadığı bütün buhran ve sıkıntıların çözümünde, hayatıyla çözüm olan bir peygamber. Bizim en büyük mesuliyetimiz ve mecburiyetimiz, ümmet olarak O'nu en güzel şekilde anlamaktır. Ailedeki ihmal, bütün bir topluma sirayet eder. Çok büyük ağır maliyetler getirir. Bir evladın yitirilmesi; bir geleceğin, ömür boyu değil kıyamete kadar sadaka-i cariye olacak, hayırla anılmamıza vesile olacak bir büyük zenginliğin yok olması ve kaybedilmesi demektir. Huzuru ailede bulamayanın hiçbir yerde bulması mümkün değildir. Bugün karşılaştığımız ne kadar buhran ve sorun varsa sünnetin ihmal edilmesindendir."

- "Hayatı inanlar için en güzel örnektir"

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da ailenin önemini anlatarak, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ise peygamberi anlamaya çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Peygamber Efendimizin hayatı inanlar için en güzel örnektir. O'nun aile hayatı, ailesinin içerisinde ortaya koyduğu davranışlar da her birimizin ders alması gereken değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi de katıldı.

- Batman

Batman'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, peygamberin insanlar için en güzel örnek olduğuna işaret ederek, "O, yaşayan bir Kur'an-ı Kerim'dir. Yani peygamberin yaşantısının tamamını Kur'an belirliyordu. Daha iyi insan ve Müslüman olmak, peygamberi daha iyi rehber edinerek olur. Bunu kendimize rehber edinirsek sadece iyi bir insan olarak kalmayız, çevremize de faydamız olur." dedi.

Sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ise peygamberin hayatından kesitler aktararak, "Efendimizin ailesi birbirine güvenirdi. Hz. Hatice'nin sadakati, peygambere bağlılığı, bizim ailede de yer edebiliyor mu? O'nun ailesinde istişare hakimdi. Biz bugün aynı şekilde davranabiliyor muyuz?" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve İl Müftüsü Turgut Erhan'ın da katıldığı program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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"2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" Diyarbakır Peygamberimizi ve Aile

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