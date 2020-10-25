Mevlid kandili 2020 ne zaman? Mevlid kandili nedir? Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid kandilinde nasıl ibadet edilir?

Mevlid kandili Hz. Muhammed’in doğum günü olarak farklı mezheplerde kutlanır. Şiiler Rebiüevvel ayının on yedinci gecesinde, Sünniler ise on birini on ikiye bağlayan gecede Mevlid kandilini kutlar. Bu iki tarih arasındaki zaman ise Kutlu Doğum Haftası olarak kabul edilir. Mevlid kandili Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim döneminden itibaren minarelerde ve evlerde kandil yakılarak kutlanmaya başlanmıştır.

Mevlid, Arapça doğmak, doğum zamanı veya doğum yeri anlamına gelen “veladet” kelimesinin kökünden türetilmiştir. Türkçe’ye Arapça’dan giren mevlid kelimesi temelde “Peygamberin doğum günü” masasını taşır. Mevlid kandili, Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın doğum gecesi ve Hicri Rebiüevvel ayının on ikinci gecesini tanımlar. Rebiüevvel ayı ise, ilkbahar anlamına gelir. Bu kelime neşe, bayram ve sevinç duygularını da içerir.

Müslüman vatandaşlar tarafından Mevlid kandiline ilişkin araştırmaların sayısı arttı. Mevlid kandili tarihi her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan “Dini Günler Takvimi” aracılığıyla duyuruluyor. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Mevlid kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid kandili tarihi …

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Dualar ve ibadetle geçirilecek olan Mevlid kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler listesine göre, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid kandilinin zamanı kadar bu özel günde yapılacak ibadetler de merak ediliyor. Özellikle vatandaşların kafasını Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu karıştırıyor. Mevlid kandilinde Hz. Muhammed’in oruç tutmayı buyurduğu hadislerde yer alıyor. Mecburi olmamasına rağmen Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid kandilinde oruç tutmak manevi açıdan huzurlu olmanın en büyük anahtarı olarak kabul ediliyor.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid kandilinin gündüzünde oruç tutmak manevi açıdan daha dingin hissedilmesine yardımcı oluyor. Mevlid kandilinde yerine getirilebilecek bir diğer ibadet ise salavat getirmek olarak sayılıyor. Çünkü hadis-i şeriflerde salavat getirmenin bütün sıkıntılardan kurtulmaya yardımcı olduğu ifade ediliyor. Mevlid kandilinin gecesinde kaza ve nafile namazı kılmak da yapılabilecek ibadetler arasında kabul ediliyor. Bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ya da Kur’an-ı Kerim dinlemek de ibadetler arasında yerini alıyor. Mevlid kandilinde Müslümanların günahlarından pişman olarak tövbe etmesi de atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Hz. Yunus’un ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. Söz konusu dua şöyledir: “Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum.”

