Mevlid kandili 2020 ne zaman? Mevlid kandili nedir? Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid kandilinde nasıl ibadet edilir?

Müslüman vatandaşlar tarafından Mevlid kandiline ilişkin araştırmaların sayısı arttı. Mevlid kandili tarihi her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan “Dini Günler Takvimi” aracılığıyla duyuruluyor. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Mevlid kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid kandili tarihi…

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid, Arapça doğmak, doğum zamanı veya doğum yeri anlamına gelen “veladet” kelimesinin kökünden türetilmiştir. Türkçe’ye Arapça’dan giren mevlid kelimesi temelde “Peygamberin doğum günü” masasını taşır. Mevlid kandili, Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın doğum gecesi ve Hicri Rebiüevvel ayının on ikinci gecesini tanımlar. Rebiüevvel ayı ise, ilkbahar anlamına gelir. Bu kelime neşe, bayram ve sevinç duygularını da içerir.

Mevlid kandili Hz. Muhammed’in doğum günü olarak farklı mezheplerde kutlanır. Şiiler Rebiüevvel ayının on yedinci gecesinde, Sünniler ise on birini on ikiye bağlayan gecede Mevlid kandilini kutlar. Bu iki tarih arasındaki zaman ise Kutlu Doğum Haftası olarak kabul edilir. Mevlid kandili Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim döneminden itibaren minarelerde ve evlerde kandil yakılarak kutlanmaya başlanmıştır.