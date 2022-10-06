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MEVLİD KANDİLİ bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili gecesi 2022 ne zaman? İşte kandil tarihi

06.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün kandil mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayında idrak ediliyor. Müslümanlar için önemli olan bu gecede bolca ibadet ediliyor. Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Peki 2022 Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili gecesi 2022 ne zaman? İşte kandil tarihi

Mevlid Kandili gecesi her sene coçku ile karşılanıyor. Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Regaib, Miraç, Berat Kandili'nin ardından sıra yılın son kandiline geldi. Bilindiği üzere; İslam peygamberi Hz. Muhammed’in bu dünyayı teşrif edişlerinin yıl dönümü her yıl kutlanıyor. İşte Mevlid Kandili tarihi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

kandil

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dinde kandil varmı???
Kitaplarda okursan öğrenirsin tavsiye ederim

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