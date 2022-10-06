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Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte fazileti!

06.10.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Ekim tarihinde idrak edilecek olan Mevlid Kandili Müslümanlar için önemlidir. Her sene rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gecesinde birçok kişi bolca ibadet edip ve dualar okuyor. Öte yandan birçok kişi camilere akın ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun SMS'ler atıyor. Peki, Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu?

Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte fazileti!

Mevlid Kandili anlamı ve önemi merak edildi. Mevlid Kandili, her yıl İslam dinine mensup kişiler tarafından heyecanla beklenilen günler arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre kandil ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu?

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

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