HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid (Mevlit) Kandili nedir? İşte anlamı ve önemi

Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid (Mevlit) Kandili nedir? İşte anlamı ve önemi

06.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili anlamı ve öneminin ne olduğu merak edilen konulardan biri oldu. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Kandil gecelerinde Müslümanlar bolca ibadet ediyor ve bu gecelerin bereketinden feyz almak istiyorlar. Yılın son kandiline az bir zaman kala Mevlid Kandili’nin anlamı gündem oldu. Peki, Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid (Mevlit) Kandili nedir?

Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid (Mevlit) Kandili nedir? İşte anlamı ve önemi

Mevlid Kandili’nin ne olduğu araştırılıyor. Mevlid Kandili anlamı ve önemi yoğun ilgi görüyor. İslam’ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili 7 Ekim’de idrak edilecek. Bu önemli günde bolca ibadet edilecek. İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi hakkında merak edilenler

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU HAKKINDA AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Hz. Muhammed'in doğumunun bütün insanlık için rahmet olduğunu söyledi.
Hz. Muhammed'in doğumundan önce dünyada haksızlık, adaletsizlik ve zulüm olduğunu belirten Kapukaya, "İnsanlar adeta bu zulüm düzeninden bıkmışlardı. Aynı zamanda manevi anlamda da bir zulüm söz konusuydu." dedi.
İnsanların bir kurtarıcı beklediğini anımsatan Kapukaya, Hz. Muhammed'in dünyaya geleceği bilgisinin Hz. İsa tarafından da verildiğini ifade etti.
Hz. Muhammed'in aldığı vahiyle insanların hayatını değiştirdiğini vurgulayan Kapukaya, Allah'ın Hazreti Peygamberi bir şahit ve müjdeleyici olarak gönderdiğini dile getirdi.
Mevlit Kandili'nde oruç tutulabileceğini dile getiren Kapukaya, "Bu sene cuma gününü cumartesiye bağlayan gece kandil gecesi olduğu için oruç tutmak isteyenler o gece Mevlit Kandili'ni idrak ettikten sonra cumartesi gününü oruçla geçirmeleri gerekir. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yani kandil için oruç tutanların cuma günü değil, cumartesi oruç tutmaları gerekir." bilgisini verdi.
Mevlit Kandili'ni idrak ederken Hz. Muhammed'in rehber ve yolu aydınlatan bir kandil olduğu bilincinde hareket etmek gerektiğinin altını çizen Kapukaya, "Hz. Muhammed, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en iyi örnektir. Peygamber Efendimizi örnek alma noktasında kandil gecesinde yeniden tefekkür etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT peronunda feci kaza! Otobüs şoförü hayatını kaybettiİETT peronunda feci kaza! Otobüs şoförü hayatını kaybetti
AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili mevlid kandili anlamı mevlid kandili nedir mevlid ne demek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.