MEVLİD KANDİLİ DUASI Türkçe ve Arapça okunuşu - Mevlid (Mevlit) Kandili duası nasıl yapılır? Kısa ve öz kandil duası

Mevlid Kandili duasının okunuşu ve anlamı araştırılıyor. Kandil duası her sene önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar kandil günlerinde bolca ibadet ediyor ve af diliyorlar. Mevlid Kandili’nde okunacak dualar da 7 Ekim de araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan mübarek gecede okuyabileceğiniz Mevlid Kandili duaları

MEVLİD KANDİLİ DUASI TÜRKÇE

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua bulunuyor. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."

KANDİL DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur

