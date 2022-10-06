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Mevlid Kandili mesajları 2022! En yeni, güzel anlamlı, dualı ve farklı Mevlid Kandili mesajları!

06.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili mesajları 7 Ekim Cuma günü öncesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her sene Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen bu kandilde vatandaşlar ailelerine ve sevdiklerine WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve Telegram gibi uygulama ve platformlardan kandil mesajları gönderiyor. HZ. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili'nde atabileceğiniz en anlamlı mesajları sizin için derledik. İşte en yeni, güzel anlamlı, dualı ve farklı Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili mesajları 2022! En yeni, güzel anlamlı, dualı ve farklı Mevlid Kandili mesajları!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. İslam alemi için oldukça önemli olan ve Mevlid Kandili olarak bilinen gece, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu ifade ediyor. Biz de en yeni, güzel anlamlı, dualı ve farklı Mevlid Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.


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