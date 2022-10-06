MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022: Resimli, en güzel, anlamlı Mevlid Kandili ve cuma mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve cuma mesajları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mevlid Kandili 2022 yılında cuma gecesine denk geliyor. Bu önemli güne özel kandil mesajlarını paylaşmak isteyenler resimli, en güzel, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili’ne özel mesajlar ve sözler

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün iki Cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah’ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. ’Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim’ diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun...

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

