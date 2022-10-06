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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022: Resimli, en güzel, anlamlı Mevlid Kandili ve cuma mesajları

06.10.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili mesajları, bu özel güne sayılı saatler kala gündem oldu. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlid kelimesi, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına geliyor. Kandil ise, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Sevdiklerine bu özel gecenin geldiğini haber vermek isteyenler kandil mesajlarını araştırıyorlar. İşte en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları ve cuma mesajları için seçenekler

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022: Resimli, en güzel, anlamlı Mevlid Kandili ve cuma mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve cuma mesajları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mevlid Kandili 2022 yılında cuma gecesine denk geliyor. Bu önemli güne özel kandil mesajlarını paylaşmak isteyenler resimli, en güzel, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili’ne özel mesajlar ve sözler
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

mevlid-kandili-mesajları

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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Bugün iki Cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah’ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. ’Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim’ diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun...
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

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