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  4. Mevlid Kandili'nde çikolata dağıtmak istedi! Eyüpsultan Camii önünde izdiham yaşandı

Mevlid Kandili'nde çikolata dağıtmak istedi! Eyüpsultan Camii önünde izdiham yaşandı

16.09.2024 15:49
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
16.09.2024 15:49
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Eyüpsultan Camii önünde Mevlid Kandili nedeniyle sepet ile çikolata dağıtmak isteyen genç kadın izdiham nedeniyle az daha düşüyordu.

İstanbul Eyüpsultan Camii önünde Mevlit Kandili nedeniyle çikolata dağıtan kadın izdihama uğrayarak sepeti kırıldı. Düşme tehlikesi geçiren kadın, sepetinin kırıldığını görünce şaşkınlıklar içinde kaldı.

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İzdihamı gören yoldan geçen bir kadın, "Bu kadar aç gözlülük olmaz ya" dedi. Aralarında çocukların da olduğu grup, adeta birbirleriyle savaşırcasına çikolatalardan birer ikişer kapmaya çalıştı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kişi duruma tepki gösterdi. Kimileri ‘Bunların yerine utanıyorum’ derken, kimileri ise ‘Dağıttığına pişman oldu’ dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

‘‘Kadının sepetini kırdılar, biraz toplumsal terbiye öğretilmeli hem büyüklere hem küçüklere..’’

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‘‘Öylesine bir görmemişlik, öylesine bir açlık...’’

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‘‘Çocukları anladım da büyükler napıyo şaka mısınız’’

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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili İstanbul Eyüpsultan
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