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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı

06.10.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili orucu ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Müslümanlar heyecanla kandil tarihini bekliyorlar. Bu tarihlerde bolca ibadet ediyorlar. Kandil günü yapılan ibadetler arasında oruç tutmak da yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı

Mevlid Kandili orucunun ne zaman, hangi gün tutulacağı merak konusu oldu. Mevlid Kandili orucunu tutmak isteyenler sahur ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil orucu hakkında açıklama yapıldı. İşte konu hakkında merak edilenler…

MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili orucu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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Mevlid kandili
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