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Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandil hangi gün?

03.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Veladet Kandili olarak da geçen bu özel gün Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle idrak edilmektedir. Peki Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandil hangi gün? İşte merak edilenler...

Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandil hangi gün?

Mevlid Kandili Rebiüelevvel ayının 12. Gecesi içerisinde yer alır. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilir Dua ve ibadetlerle dolu geçer. Peki Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandil hangi gün? İşte merak edilenler..

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü tekabül edecek.

Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Diyanet Mevlid Kandil hangi gün?

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasıyla ilgili dini kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu gece de Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Oruç tutmakta sakınca yoktur.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili'nde yapılacak özel bir ibadet yoktur. Peygamber Efendimiz, mübarek günlerin duayla, ibadetle tamamlanması gerektiğini tavsiye etmiş... Tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek tavsiye ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak ve peygamberlerin hayatını araştırmak da önemlidir.


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