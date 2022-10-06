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MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi gece? 7 Ekim (yarın) Mevlid Kandili mi? İşte 2022 kandil günleri

06.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanların heyecanla beklediği Mevlid Kandili bu sene de coşku ile karşılanacak. Mevlid, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmektedir. Yılın son kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gece? 7 Ekim Mevlid Kandili mi?

MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi gece? 7 Ekim (yarın) Mevlid Kandili mi? İşte 2022 kandil günleri

Mevlid Kandili’nin ne zaman, hangi gün idrak edileceği araştırılıyor. Mevlid Kandili her sene rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın son kandili ekim ayına denk geliyor. Müslümanlar yayımlanan tarihte kandil ibadetlerini yerine getirecek, gece boyu dua edecekler. İşte 2022 Mevlid Kandili tarihi hakkında bilgiler

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar bu tarihte kandili idrak edecekler.
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

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