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MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi gün? 7 Ekim Mevlid Kandili mi? 2022 kandil günleri

04.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili için geri sayım heyecanı başladı. Mevlid Kandili her sene Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini gün ve ayların yer aldığı takvimin yayımlanması ile beraber kandil günleri de netlik kazandı. Bu yılın ilk kandili şubat ayında idrak edildi. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 7 Ekim Mevlid Kandili mi?

MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi gün? 7 Ekim Mevlid Kandili mi? 2022 kandil günleri

Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili her sene idrak ediliyor. Mevlid Kandili tarihi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kandil bu sene ekim ayında idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.
MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

mevlid-kandili-ne-zaman

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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