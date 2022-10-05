Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte fazileti

Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Mevlid Kandili, 2022 yılında 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Her sene rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen ve Müslümanlar tarafından önemli olan kandil gecesinde bolca ibadet ediliyor ve dualar okunuyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde camilere akın ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.



