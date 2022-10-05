HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte fazileti

Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte fazileti

05.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili anlamı ve önemi yoğun ilgi görüyor. Mevlid Kandili her sene Müslümanlar tarafından heyecanla beklenilen günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre kandil ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak. Peki,Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir?

Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte fazileti

Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Mevlid Kandili, 2022 yılında 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Her sene rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen ve Müslümanlar tarafından önemli olan kandil gecesinde bolca ibadet ediliyor ve dualar okunuyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde camilere akın ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

mevlid-kandili

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarın kandil mi? Mevlid Kandili 2022 ne zaman?Yarın kandil mi? Mevlid Kandili 2022 ne zaman?
Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."
Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili mevlid mevlid kandili anlamı mevlid kandili nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan'ın merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Erdoğan'ın merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.