İnsanlığa gönderilen son ilahi din, İslâmiyet'tir. İslam dininin kutlu elçisi olan Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa indirilmesine vesile olur. Bundan dolayı her yıl, onun doğum günü tüm insanlığın kurtuluşu olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in dünyaya Allah tarafından gönderilme sebebi son elçi olarak İslâmiyet'in ne güzel bir din olduğunu anlatması ve insanları bu dine çağırarak kurtarması olarak bildirilir. Mevlid kandili, bu doğum sebebiyle Müslümanlar tarafından önemli görülür. Camilerde Mevlid kandili sohbetleri yapılır. Mevlid kandili vaazları ile inananlara önemli telkinlerde ve bilgilendirmelerde bulunulur. Mevlid kandili boyunca insanlar toplu olarak ya da tek başına ibadet eder. Mevlid kandili niçin kutlanır? Mevlid kandilinde yapılması gerekenler neler? Mevlid kandili nedir? Neden önemlidir? Mevlid kandili anlamı ve tüm detaylar... Mevlid Kandili Nedir? Mevlid kandili, tüm insanlık için gönderilen son peygamberin doğum günüdür. Mevlid Kandili Neden Önemlidir? Mevlid kandili önemini şu şekilde açıklayabiliriz: Fazileti itibariyle tüm Müslümanlar için değerli kabul edilir. Çünkü yıllar önce Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumu ile insanlık için doğru olan din müjdelenmiştir. Son peygamberin, doğumu her yıl çeşitli şekillerde bu yüzden anılır. Onun elçiliği Müslümanların İslamiyet ile doğru şekilde tanışması için önemli bir olaydır. Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'i insanlığa müjdeleyecek kul olarak seçilmesi insanlık tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır.

İnsanları doğu yola teşvik etmek için insanüstü çaba sarf eden, savaşlarda bulunmak zorunda kalan Hz. Muhammed'in doğumu kutlu bir tarih olarak kabul edilir. Doğduğu gün olan Mevlid kandilinin içerisinde bulunduğu haftanın kutlu doğum haftası olarak kutlanmasının sebebi budur. Mevlid kandili ile ilgili hadisler de bize bu kutlu doğumun değerini anlatır. Mevlid Kandili Ne Zaman? Mevlid kandili, her sene Hz. Muhammed'in doğum gününde kutlanır. Miladi takvime göre her yıl değişiklik gösteren Mevlid kandili, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir. Fakat Hz. Muhammed'in doğum günü net olarak bilinmemektedir. Bundan dolayı kutlu peygamberin doğduğu bu hafta ''kutlu doğum haftası'' olarak kabul edilir. Kutlu doğum haftası ise Hz. Muhammed'in doğumu ile ilgili rivayetlere dayanılarak belirlenmiştir. Fil vakasının yaşandığı sene doğduğu kesin olan peygamberimizin, doğum tarihine ilişkin Rebiülevvel ayının 12. gecesinde doğduğu kabul edilir. İlgili hafta boyunca Hz. Muhammed'in kutlu doğumu kutlanır. Mevlid Kandili Yapılacak İbadetler Nelerdir? Mevlid kandilinde ve kutlu doğum haftası boyunca Müslümanlar birçok ibadet eder. Genel olarak farz olan ibadetlerin tümünü yerine getirmeye çalışırlar. Ancak Mevlid kandilinde ibadet sayısını artırmak Allah'a ve onun elçisi olan Hz. Muhammed Mustafa'ya teşekkür etmek için iyi bir fırsat olarak görülür.

Mevlid kandili ibadetleri; oruç tutmak, namaz kılmak, Mevlid kandili duası etmek gibi amellerden oluşur. Her insan kutlu kabul edilen bu hafta boyunca samimi bir şekilde ibadet etmeye özen göstermelidir. İşlediği günahlardan döndüğüne dair af dilemeli ve yine Allah'ın affediciliğine sığınmalıdır. Kim bu gece bol bol dua ediyorsa dualarına Hz. Muhammed'in varlığını da katmalıdır. Mevlid kandili onun var olması sebebiyle önemli bir gün olarak kabul edilir. Faziletleri büyük olan bu gün ve hafta boyunca yapılan ibadetlerin ve edilen duaların Allah katında karşılığı büyüktür. Mevlid Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kandillerde namaz kılmak, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Allah'a kulluk etmenin, her dertten ve günahtan kaçıp ona sığınıldığını göstermenin en kolay yolu günde beş vakit namaz ile buluşmaktır. Ancak kandillerde bu beş vakit yeterli görülmez. Bu mübarek dinin kaidelerini bize ulaştırma yolunda elçilik eden Hz. Muhammed Mustafa'nın doğum günü olan Mevlid kandili de beş vakit namaz kılmanın yeterli olmadığı günlerdendir. Mevlid kandilinde kılınması gereken özel bir namaz aslında yok. Camiye giderek cemaatle birlikte namaz kılmak ve okunan Mevlid kandili duası olarak da bilinen Mevlid-i Şerif'i dinlemek önemlidir. Toplu ibadetlere katılmak dışında ise evde tesbih namazı kılınabilir. Diğer taraftan nafile namaz da kılınabilir.