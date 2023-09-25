MEVLİD KANDİLİ ORUCU: Diyanet'e göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün başlar, nasıl niyet edilir? Fazileti ve sevabı!

Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu olurken ibadetlerini eksiksiz yerin getirmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu kandil, Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olması nedeniyle Müslümanlar ve İslam alemi açısından önemlidir. Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasında sakınca yoktur. Çünkü Kandillerde dua kapılarının açık olması nedeniyle bu kıymetli günde ibadet edilmektedir. İşte Mevlid Kandili orucu ile ilgili merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulabilir.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Mevvlid Kandili orucuna o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.

İşte Mevlid Kandili oruç niyeti;

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

KANDİL ORUCU NİYET EDİLMEDEN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının niyet etmeden oruç tutmak hakkında yapmış olduğu açıklama aynen şu şekildedir:

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Sahih kelimesinin bütün şartlara uygun şekilde yapılan ibadet anlamına gelir. Mendup ise dini açıdan yapılması güzel olan ama yapılmamasının da sakıncalı olmadığı eylemlere denir.

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.

Mevlid, “veladet” (doğmak) kelime kökünden türeyen ve “doğma, doğuş, doğum yeri” anlamına gelen bir kelimedir. İslami literatürde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif edişini ifade etmektedir.

