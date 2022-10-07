HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARI! Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? Nihat Hatipoğlu kandil özel yayını!

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARI! Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? Nihat Hatipoğlu kandil özel yayını!

07.10.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili programları farklı kanallarda 7 Ekim 2022 Cuma günü ekrana gelecek. Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimlerin programları İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili'nde yayınlanacak. Peki, Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? İşte Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş'ın kandil özel programları...

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARI! Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? Nihat Hatipoğlu kandil özel yayını!

Mevlid Kandili programları 7 Ekim 2022 Cuma günü arama motorlarında sorgulanıyor. Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimler seyircilerinden gelen soruları yanıtlayacak. Peki, Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? İşte Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş'ın kandil özel programları ile ilgili bilgiler...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Baba
05:30 Bir Şansım Olsa

n1

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi
01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mevlid Kandili Özel
22:15 Arka Sokaklar
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Bir Peri Masalı
04:00 Masumiyet
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden UZakta
13:15 Yeşil Deniz
15:55 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:40 Yeşil Deniz

AA

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

09.50 Cuma Sohbetleri
12.45 İnci Ertuğrul ile Ümit Hep var
15.45 Seninle Yenşden
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19.30 Mevlid Kandili Özel
21.15 Emanet
22.30 Sakarya Fırat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O amiraller için istenen ceza belli oldu!O amiraller için istenen ceza belli oldu!
'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... 'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...
Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildiHedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili Nihat Hatipoğlu Mustafa Karataş nihat hatipoğlu canlı yayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İlginizi Çekebilir

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.